إعلان المملكة يرفع أسعار النفط في آسيا

وكالات(صدى):

تسجل أسعار النفط ارتفاعا في آسيا الإثنين بعد إعلان المملكة أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها يمكن أن يمددا اتفاقهم لخفض الإنتاج.

وحوالى الساعة 04,20 بتوقيت غرينتش، سجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم تموز/يوليو، ارتفاعا قدره 33 سنتا ليبلغ سعره 54,32 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم آب/أغسطس، فقد ارتفع 32 سنتا إلى 63,61 دولارا.

وستعقد أوبك وشركاؤها وخصوصا روسيا، في الأسابيع المقبلة اجتماعا في فيينا للبت في تمديد أو عدم تمديد اتفاق الحد من الإنتاج.

وأكد وزير الطاقة خالد الفالح بعد لقاء مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك الأسبوع الماضي أنه متأكد من أن الاتفاق سيتم تمديده.