ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الرين إلى 13 متوفيا

نايف السالم(صدى):

لقى 13 شخصا مصرعهم بطريق الرين بدءً من ثاني أيام عيد الفطر، وسط افتقاره لمراكز إسعافية، واعتماده على طلب الدعم من مراكز بمحافظات مجاورة تصل إلى قرابة ٣٠٠كم.

وشهد الطريق حادث مروع لثلاثة شبان في مركبة، وأخرى يستقلها مقيم من جنسية عربية، الذي باشرته فِرَق الدفاع المدني من محافظتيْ “رنية ووادي الدواسر”، مما أسفر عن وفاة ٣ منهم في الحال، ولحق بهم الأخير متأثرًا بإصابته بعد نقله لمستشفى محافظة رنية.

كما شهد الطريق، مصرع ٤ أشخاص في حادث مروع شمال مركز الرقمية؛ معلنًا عن خطفه ٨ أنفس في أقل من ٢٤ ساعة، كما شهد في ثاني أيام العيد مصرع ٥ شبان بعد حادث مروع نال منهم دون رحمة.

وناشد عدد من المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة دعم الطريق بالعديد من المراكز الإسعافية التي تباشر وتتعامل بشكل سريع مع الحوادث التي تحصد الأرواح؛ بدلًا من تحويل بلاغاتها لعمليات محافظات مجاورة قد تصل إلى ٣٠٠كم ذهابًا وإيابًا.