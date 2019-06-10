بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يؤكد أن الهلال من أضاع الدوري على نفسه

نواف السالم(صدى):

أدلى رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، بتصريحات مثيرة أكد من خلالها أن الهلال هو من أضاع بطولة الدوري على نفسه، وليس صحيحاً ما يقال عن وجود تدخلات لحرمانه من الفوز بالمسابقة.

وأوضح الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن إقالة المدرب خيسوس والتعاقد مع زوران، كانت من بين الأسباب لافتًا إلى أنه لم يشعر بكثير من الاستياء بعد إقالة خيسوس ظناً منه أن زوران جيد مثل الكثير من جماهير الهلال.

وأشار إلى أنه اتضح فيما بعد أن تلك الخطوة كانت خاطئة وأثرت بشكل كبير على نتائج الفريق؛ مضيفًا إن الهلال أضاع 7 نقاط بالتعادل مع الوحدة وأحد والخسارة من الحزم على أرضه، ولا يمكن لفريق يريد الفوز بالدوري أن يخسر هذه النقاط على أرضه.