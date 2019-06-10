مهن ومحافظات مستثناه من حظر العمل تحت أشعة الشمس

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، إن الوزارة استثنت عدة حالات من حظر العمل تحت أشعة الشمس.

وشمل الاستثناء العاملين في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

واستثنت الوزارة عدداً من المحافظات في بعض المناطق، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس، اعتبارا من السبت القادم.

يذكر أن الحظر يشمل جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً يوميا، ويستمر لمدة 3 شهور حتى 15 من سبتمبر القادم.