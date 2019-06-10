أكثر من 3 آلاف أسرة يمنية تضررت جراء السيول وتحذيرات من تفشي الكوليرا

وكالات(صدى):

كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، عن تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت.

وتصدرت محافظة لحج الأرقام من حيث عدد الأسر المتضررة بحوالي ألف و 385 أسرة ، تليها محافظة عدن بنحو ألف و 331 أسرة، ثم محافظة تعز بحوالي 315 أسرة ، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة.

وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيواءيه، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.

وناشدت جميع المنظمات الإنسانية وشركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتلبيه احتياجات النازحين، إذ أن كثيرا من الأسر تعيش في العراء حالياً.

يذكر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، أعلنت أنها تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة، وسيبدأ التحالف بإطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية.

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