دعا أصدقائه ليتناوبوا عليها.. يتيمة تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب!

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، تعرضت فتاة مصرية يتيمة إلى الاعتداء الجنسي، على يد مجرم، استدرجها إلى منزله.

وتفصيلا، أوضحت الفتاة 21 عامًا أنها خرجت من دار الأيتام منذ حوالي ٥ ‪ أشهر بعد أن عرض شاب الزواج عليها.

وأشارت إلى أن زواجها لم يستمر سوي ثلاثة أيام فقط، وتم تطليقها، لافتة إلى أنها حاولت الرجوع إلى دار الأيتام مرة أخرى إلا أن المسئولين عن الدار رفضوا بحجة أنها مطلقة.

وأضافت بأنها وجدت نفسها في الشارع بدون مأوى، وتعرفت على شخص أقنعها بالذهاب معه للإقامة في شقه خالته، لتجده و أصدقائه في الشقة في انتظارها ليتناوبو اغتصابها.

وتكثف الأجهزة الأمنية في مصر من جهودها لضبط المتهم بعد هروبه.