آخر تطورات قضية ” سيدة الجموم “

نايف السالم(صدى):

بعد تأجيل قضية حرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي في الجموم، من المقرر أن تسدل المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الستار على القضية خلال الأيام المقبلة.

وكانت البركاتي قد طالبت بتشديد العقوبة على حارقي السيارة، وبتعويض مناسب لها عن الأضرار التي لحقت بسيارتها.

يذكر أنه تم تأجيل القضية في رمضان، إلى حين وصول تقديرات التعويضات التي طلبتها المحكمة من لجنة الخبراء.

وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى هيئة الخبراء لتقدير الخسائر التي تعرضت لها، في وقت تم رفض طلب المدعية بتعويض حددته بنحو مليون ريال.