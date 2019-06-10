آخر تطورات قضية ” سيدة الجموم “
بعد تأجيل قضية حرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي في الجموم، من المقرر أن تسدل المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الستار على القضية خلال الأيام المقبلة.
وكانت البركاتي قد طالبت بتشديد العقوبة على حارقي السيارة، وبتعويض مناسب لها عن الأضرار التي لحقت بسيارتها.
يذكر أنه تم تأجيل القضية في رمضان، إلى حين وصول تقديرات التعويضات التي طلبتها المحكمة من لجنة الخبراء.
وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى هيئة الخبراء لتقدير الخسائر التي تعرضت لها، في وقت تم رفض طلب المدعية بتعويض حددته بنحو مليون ريال.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26095 ] نشر منذ 49 دقيقة
التعويضات سياره بدل سيارتها وسجن الفاعلين وبالنسبه للاضرار النفسيه فيقررها القاضي
مغرد[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 48 دقيقة
يا سا تر على شان سياره كم لها القضيه ليش كذا