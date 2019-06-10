جائزة الدكتور الحارثي تكرم ” 58 ” متفوقا ومتفوقة في مختلف المراحل التعليمية

بدر الحارثي(صدى):

تحت رعاية مدير عام تعليم محافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي احتفلت جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي للتفوق العلمي مساء أمس، بتكريم (58)متفوقًا ومتفوقة، من مختلف المراحل التعليمية لعام1440 بحضور مساعد مدير تعليم الطائف للشؤون التعليمة الاستاذ فهاد الذويبي و نخبة من المثقفين، ورجال التعليم، وأعيان محافظة الطائف، ومديري الدوائر الحكومية بالمنطقة.

واشتمل حفل التكريم، الذي أقيم في المسرح المرئي بفندق اريديوم بالطائف، على تكريم (25)طالب وطالبة من المتفوقين والمتفوقات من حملة الثانوية العامة ، وعدد (24) (من حملة الدكتوراه والماجستير البكالوريوس بالاضافة الى تكريم عدد من حفظة كتاب الله والمعلمين والمعلمات الذين خدموا في السلك التعليمي .

ثم توالت فقرات الحفل بكلمة لصاحب الجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي، رحب فيها بالحضور، وهنأ المكرمين من الطلبة والطالبات على هذا الجهد والتفوق.

مشيرًا إلى أن الجائزة تعد عاملاً مساعدًا للتفوق والتميز، فضلاً عن تشجيع الآباء والأمهات، ومتابعة أبنائهم خلال مسيرة تعليمهم، مشيرًا إلى أن الجائزة أكملت 15 عاما منذ تأسيسها، وتم من خلالها تكريم أكثر من (400 )متفوقًا ومتفوقة من خريجي الثانوية العامة، وحملة الدرجات الجامعية، وحفظة كتاب الله، والمؤلفين، مشيدًا بخطط وتوجهات حكومتنا الرشيدة في دعم وتشجيع الطلبة وابتعاثهم – لمواصلة تعليمهم – ليعودوا إلى هذا الوطن، ويساهموا في نهضة وتنمية مملكتنا الغالية.

، تلا ذلك كلمة لشيخ القبيلة سعود العرابي الحارثي شكرا فيها صاحب الجائزة على مايقدمه من جهود في تكريم وتشجيع ابناء وبنات القبيلة مشيرا الى أن هذه الجائزة تعد رافد مساعد للطلبه والطالبات من خريجي مختلف المراحل الدراسية لمواصلة تعليمهم والوصول الى القمة ،

ثم القى مساعد مدير التعليم بمحافظة الطائف الاستاذ فهاد الذويبي كلمة اشاد فيها بما حققته الجائزة من اهداف خلال مسيرتها التي اكملت عامها الخامس عشر وكرمت العديد من الطلاب والطالبات المتفوقات وهم الأن يحتلون مراكز عليا في الدولة . واوضح أن الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الامين تولي اهتمامها البالغ للتعليم مؤكدا ان اكبر جائزة تعليمية على مستوى الدولة هو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث و الذي يعد من اهم مقومات النهضة التعليمية في المملكة

وفي نهاية الحفل قام الدكتور الحارثي ومساعد مدير التعليم بتكريم الطلبة المتفوقين، وتم منح سيف التميز للطالب المتفوق فهد بن راضي العرابي الحارثي حصوله على المركز الأول في الثانوية العامة، وكذلك تم تكريم الطالبه عهد بنت صقر العرابي الحارثي بخاتم الماس ، وعبر الطلاب المتفوقون والمحتفى بهم عن بالغ سعادتهم وشكرهم لراعي الجائزة الدكتور ساعد العرابي، بتكريمهم الذي يعد حافزًا كبيرًا في مسيرتهم التعليمية القادمة.

يذكر أن جائزة الدكتور الحارثي للتفوق العلمي تمنح للمتميزين والمتفوقين علميًا من أبناء وبنات قبيلة المشاييخ المريفق من بني الحارث، فيما يتكفل صاحب الجائزة الدكتور ساعد العرابي بجميع