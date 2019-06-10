بالفيديو.. طارق العلي يقصف جبهة أعداء المملكة فوق خشبة المسرح

خالد الظفيري(صدى):

ظهر الفنان الكويتي، طارق العلي، خلال أحد العروض المسرحية المشارك بها، متحدثًا عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وقال العلي: ” سلمان ومحمد، اليوم الحمد لله المملكة العربية السعودية في تقدم وما عليك من الذين يكتبون في تويتر تراهم عذال وحاقدين ” .

يذكر أن العلي قدم مسرحية بعنوان ” عنتر المفلتر ” تم عرضها في المملكة، ضمن موسم العيد.