بالفيديو.. طارق العلي يقصف جبهة أعداء المملكة فوق خشبة المسرح
ظهر الفنان الكويتي، طارق العلي، خلال أحد العروض المسرحية المشارك بها، متحدثًا عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وقال العلي: ” سلمان ومحمد، اليوم الحمد لله المملكة العربية السعودية في تقدم وما عليك من الذين يكتبون في تويتر تراهم عذال وحاقدين ” .
يذكر أن العلي قدم مسرحية بعنوان ” عنتر المفلتر ” تم عرضها في المملكة، ضمن موسم العيد.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26073 ] نشر منذ 33 دقيقة
اوكي مستر طارق ثانكس