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بالفيديو.. طارق العلي يقصف جبهة أعداء المملكة فوق خشبة المسرح

بالفيديو.. طارق العلي يقصف جبهة أعداء المملكة فوق خشبة المسرح
خالد الظفيري(صدى):

ظهر الفنان الكويتي، طارق العلي، خلال أحد العروض المسرحية المشارك بها، متحدثًا عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وقال العلي: ” سلمان ومحمد، اليوم الحمد لله المملكة العربية السعودية في تقدم وما عليك من الذين يكتبون في تويتر تراهم عذال وحاقدين ” .

يذكر أن العلي قدم مسرحية بعنوان ” عنتر المفلتر ” تم عرضها في المملكة، ضمن موسم العيد.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26073 ] نشر منذ 33 دقيقة

اوكي مستر طارق ثانكس

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