نوافذ ينفذ مبادرة ” عيد ماضينا ” لنزيلات مجمع الأمل للصحة النفسية

رشيدة المطيري(صدى):

ضمن المبادرات التي يسعى فريق نوافذ التطوعي تقديمها للمجتمع نفذ الفريق ( قسم الفتيات ) صباح يوم الأحد ١٤٤٠/١٠/٦هـ برنامج بعنوان ” عيد ماضينا ” لنزيلات مجمع الأمل للصحة النفسية.

حيث بدأ البرنامج بأهازيج العيد وعدد من الفقرات الثقافية والترفيهية والإنشادية والمسابقات والألعاب المختلفة وتقديم الهدايا والعيديات على نزيلات المجمع.

وعبّر الأستاذ / محمد السبيعي ” رئيس المشاركة المجتمعية بمجمع الأمل للصحة النفسية ” بشكر إدارة فريق نوافذ لما يبذلون من جهود مجتمعية وتطوعية تساهم في خدمة المجتمع من خلال برامجهم الهادفة ومبادراتهم الإيجابية.

وأعربت الأستاذة / هدى الدهلي ” مشرفة البرامج والأنشطة بفريق نوافذ ” عن شكرها لإدارة مجمع الأمل على التنسيق والحفاوة وجميل الإستقبال والتكريم والآهداء وفتح المجال للفرق التطوعية لتقديم الشراكات المجتمعية التي تصب في صالح النزيل.

وفي ختام البرنامج كرمت إدارة مجمع الأمل فريق نوافذ التطوعي وجميع المشاركات بخطاب وشهادات شكر وتقدير لجهودهم وعطائهم وتعاونهم مع برامج إدارة مجمع الأمل للصحة النفسية.