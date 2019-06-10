لعدم وجود أدلة.. محامي متهمة نيمار بالاغتصاب يدرس التراجع

طلال الغامدي(صدى):

في متابعة لآخر مستجدات قضية اتهام نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار باغتصاب عارضة أزياء، كشفت مصادر أن محامي عارضة الأزياء يدرس التخلي عن الدعوى.

ويأتي قرار التراجع في حال لم تقدم موكلته أدلة إضافية على ما تدعيه، فهو ينتظر أن تعرض عليه الشاكية ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا، مضمون شريط مصور مدته 7 دقائق سجّل خلال اللقاء الثاني بينها والنجم البرازيلي في باريس..

وتأتي هذه القضية بالتزامن مع تحضيرات نيمار للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو و7 يوليو.

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