كارثة.. التمثيل بجثث الذئاب على لوحة إرشادية بمكة يُشعل غضب الأهالي

نايف السالم(صدى):

أصبح الأهالي يتفاخرون بقتلهم للذئاب عن طريق ممارسة عادات سيئة مثل التمثيل بجثثهم وعرضهم على أغصان الشجر أو اللوحات الإرشادية، مما أشعل غضب الأهالي.

وتواجد هذا المشهد غير الإنساني على إحدى اللوح الإرشادية جنوبي مكة المكرمة، حيث رصدت صورة التمثيل بجثث 3 ذئاب، وتعليقهم على اللوحة.

وطالب الأهالي بإيجاد حل للسيطرة على تلك الظاهرة، مؤكدين على أنه كائن حي على الرغم من أنه ذئب إلا أنه لا يجوز التمثيل به في هذا المشهد غير المتحضر.

ولعلى مفارقة التمثيل بجثث الذئاب على لوحة إرشادية تُحذر المواطنين من خطر، هو مازاد من سخرية وسخط الأهالي.

يًذكر أن مواصلة قتل الذئاب واصطيادهم قد يهدد تلك الفصيلة النادرة من الحيوانات بالانقراض.