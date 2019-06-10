الميركاتو الصيفي 2019.. غريزمان مازال تائهًا.. واليونايتد ينقذ الريال

ماجد محمد(صدى):

تواصل الأندية صفقاتها في الميركاتو الصيفي 2019، ساعية إلى تدعيم صفوفها بأفضل الصفقات خلال الفترة المقبلة.

ومازال حديث الساعة في الميركاتو الصيفي 2019 ، هو وجهة غريزمان المُقبلة بعد رحيلة من أتلتيكو مدريد على أمل الانضمام إلى برشلونة، حيث تفاوض بالفعل النادي الكتالوني مع النجم الفرنسي.

وظهر في الآفق أزمة جديدة تهدد غريزمان ويبدو أنه يبتعد خطوة أخرى عن البرسا؛ حيث كشفت مصادر أن النادي الكتالوني مازال في حيرة ويُفاضل بين اللاعب الفرنسي وموهبة برازيلية .

وقالت تقارير إن برشلونة يتابع اللاعب بيدرينهو، مهاجم نادي كورينثيانز البرازيلي، والذي جذب انتباه كشاف نادي برشلونة لويز غونزاليس، فجاءت التقارير الفنية حول اللاعب إيجابية، فيتساءل الجمهور الأن، هل سيكون موهبة البرازيل بديلا لغريزمان !.

وعلى جانب أخر دخل نادي مانشستر يونايتد على الخط لإنقاذ ريال مدريد فيما يتعلق باللاعب غاريث بيل، حيث أعرب اللاعب حاليا عن رغبته في البقاء بعد أن كان الملكي قرر الاستغناء عنه لإنعاش خزينته.

ويرغب اليونايتد في الحصول على خدمات بيل، ولكن على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار التمديد عاما إضافي، وكشف النادي الإنجليزي أنه مستعد أيضًا لدفع رسوم إعارة إلى ريال مدريد، لإغراء النادي الإسباني الكبير على إتمام الصفقة.