صورة وراء غضب الجماهير من ” كاريلو ” محترف الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أحدث اللاعب أندريه كاريلو ضجة كبيرة وفي من الغضب الحاد لدى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد نشره صورة في دورة المياه.

وأكدت صحيفة elbocon البيروفية، أن صورة ” كاريلو ” في دورة المياه التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” كنوع من الدعايا لماركة تجارية مشهورة من مزيلات العرض أثارت غضب المتابعين.

وأوضحت أن الحالة التي ظهر خلالها ” كاريلو ” في الصورة وكأنه يخرج للاستحمام لم تحصل على إعجاب جمهوره بل تسبب في شن جملة هجومية ضده.

ويسعى الهلال لضم البيروفي كاريلو بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي، إذ يستعد الهلال لدفع 17 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب نهائيًا.