صور.. 56 مليون دولار ثمن منزل براد بيت وجينفر أنيستون

لندن(صدى):

أثار سعر منزل الزوجية الخاص بالنجم العالمي براد بيت وجينفر أنيستون، الجدل بعدما تم عرضه للبيع مقابل مبلغ خيالي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية، أن براد بيت وجينفر أنيستون، عرضا منزل الزوجية للبيع مقابل مبلغ وصل إلى 56 مليون دولار.

وأوضحت أن الثنائي امتلك هذا المنزل الفخم بعد عام واحد من زواجهما مقابل 14 مليون دولار، بينما قاما بعرضه للبيع بعد 12 شهرًا من طلاقهما والذي تم قبل 14 عامًا من الآن ، لتزداد قيمته أضعاف الأضعاف.

وتم بناء هذا المنزل الضخم عام 1934م من قبل فريدريك مارك وبتصميم المهندس والاس نيف، إذ تبلغ مساحته 12 ألف قدم مربعة، ويتكون من 5 غرف نوم و12 حمامًا، كما يتميز بأرضيات رخامية في المطبخ وغرفة طعام ضخمة تستوعب 20 شخصًا.