فلاش باك.. الملك سعود يقضي عطلة صيفية في اليونان مع أبنائه وبناته

حمود العنزي(صدى):

يسعد الكثير منا باسترجاع ذكرياته، والبحث في ذاكرة الماضي الجميل عن اللقطات والصور القديمة التي استطاعت أن تُسجل لحظات السعادة لنحتفظ بها حتى اليوم ونسترجعها.

ونسترجع من الذاكرة اليوم صيف المملكة في عهد الملك سعود، حيث كانت اليونان حينها مقصدًا له ولأبنائه لقضاء إجازة الصيف.

ونشر حساب الملك سعود الرسمي على ” تويتر ” صورة له مع ع أبنائه وبناته الصغار عند زيارته الى اليونان خلال إجازة الصيف في صورة تذكارية.

ويظهر في الصورة كل من: الأمير ناصر , والأمير سطام , والأمير مقرن, والأمير سلمان , والأمير منصور بن عبد الله(حفيده) والأمير شقران والأمير منصر والأمير يوسف والأمير غالب والأمير مصعب .