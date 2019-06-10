” ناسا ” تكشف تفاصيل الرحلات السياحية لمحطة الفضاء الدولية.. الفرد بـ 50 مليون دولار

واشنطن(صدى):

تعتزم وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، تنظيم رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية، ابتداء من سنة 2020، مقابل 50 مليون دولار للفرد، بجانب فرض عدة شروط صعبة.

وعلى الرغم من أن محطة الفضاء الدولية، لا تزال حكراً على علماء فضاء يمثلون وكالات فضاء تابعة للدول فقط، إلا أن وكالة ناسا ذكرت في بيان رسمي، الأحد، أن المحطة الدولية ستفتح أبوابها أمام الرحلات التجارية، مما يعني أن الشركات الخاصة سيكون بوسعها تنظيم رحلات إلى المحطة لمدة قد تتجاوز 30 يوماً.

وأفاد البيان بأن وكالة ناسا قد تسمح برحلتين اثنتين في السنة، لكن بمدة قصيرة، فيما قد يتكلف نقل الشخص الواحد قرابة الـ50 مليون دولار، وفقا للتقديرات الأولية، لكن يمكن أن يرتفع هذا الرقم فيما بعد، فيما سيجري تمويل هذه الرحلات بشكل خاص.

وتقرر أن يتم نقل الراغبين في استكشاف الفضاء، من خلال شركتي ” بوينغ ” و ” سبيس إكس ” ، اللتين تعكفان في الوقت الحالي على تطوير كبسولتين تستطيعان حملهم صوب محطة الفضاء الدولية.