المعارضة السودانية: العصيان المدني نجح بنسبة استجابة 90%

الخرطوم(صدى):

قالت المعارضة السودانية، إن عصيانها المدني في السودان نجح بالفعل متجاوزًا التوقعات باستجابة 90%.

ويأتي العصيان المدني للمعارضة بهدف الضغط على العسكريين لتسليم السلطة عقب فض اعتصامهم الأسبوع الماضي بالقوة.

وأوضح محمد ضياء الدين المتحدث باسم قوى الإجماع الوطني المعارضة والتي تضم قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات أن ” الاستجابة للعصيان المدني تجاوزت 90% ” .

وأكد على أن ” المعارضة ستواصل العصيان والاضراب لحين تسليم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين، قائلا : “هذا هو السبيل الوحيد لينتهي ” .