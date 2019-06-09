عائض القرني: الذكر أسهل الأعمال وأعظمها

حمود العنزي(صدى):

أكد الشيخ عائض القرني، اليوم الأحد، إن الذكر أسهل الأعمال، وأعظمها، وأفضلها عند الله، قائلًا : خير ما قلت أنا والنبيّون قبلي:لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : قال عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأن آخذ في طريق فأقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحبُّ إليَّ من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله تعالى”.

وأضاف : خير ما قلت أنا والنبيّون قبلي:لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”قُلها من قلبك تقبّل الله منّا ومنك.