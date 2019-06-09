الشركة الوطنية للتجارة المحدود تبحث عن موظفين مبيعات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية للتجارة المحدودة، عن حاجتها لموظف مبيعات؛ للعمل بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن العقد سيبدأ تجريبي لمدة ثلاثة أشهر ثم يتعاقد معه عقد سنوي في حالة تم القبول النهائي، مشيرة إلى أن مجال عمل الشركة في بيع مولدات الكهرباء وقطع الغيار والشركة وكيلة لعدة شركات يابانية كوبوتا وكوشنوزنوها.

وأفادت بأن الراتب سيكون 5000 ريال شامل البدلات، ووقت العمل من السبت إلى الأربعاء والخميس نصف دوام – فترتين صباحية ومسائية بمعدل 8 ساعات يوميا حتى يتم القبول بشكل نهائي.

واشترطت أنه يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن مواطنة، و الانضباط في الحضور، إمكانية استخدام الكمبيوتر، اللغة الانجليزية لا يقل على مبتدئ، لا يشترط خبرة.

وأكدت أنه يمكن للراغب في التقديم، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي [email protected] .