البرتغال بطلاً لدوري الأمم الأوروبية

نواف السالم(صدى):

توج منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلب على نظيره الهولندي، بهدف دون رد، في نهائي البطولة.

ويدين المنتخب البرتغالي بالفضل إلى غونزالو غويديس الذي سجل هدف الفوز الوحيد، بعدما تلقى تمريرة سحرية من برناندو سيلفا، ليسدهها غويديس بقوة إلى داخل الشباك في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وكان المنتخب الإنجليزي قد حسم المركز الثالث، بعدما تعادل سلبياً مع نظيره السويسري، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء، ليفوز منتخب إنجلترا بنتيجة 6-5.