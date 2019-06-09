بالصور.. صلاح يتصدر استفتاء ماركا أثناء عطلته في الجونة

ماجد محمد(صدى):

احتل نجم ليفربول محمد صلاح الصدارة في استفتاء صحيفة ” ماركا ” الإسبانية الذى طرحته أمس عبر موقعها ، متفوقًا على ليونيل ميسي ورونالدو.

وشمل الاستفتاء 10 أسماء هم : محمد صلاح نجم ليفربول وليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والهولندى فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول والفرنسى كيليان مبابى ونيمار ثنائي باريس سان جيرمان، هازارد نجم تشيلسى المنتقل لصفوف ريال مدريد، والفرنسى أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

ويقضي محمد صلاح حاليًا عُطلة صيفية على شواطيء الجونة في مصر، وتصادف تواجده في الجونة تواجد لاعب منتخب مصر والأهلي السابق عماد متعب، الذي التقط معه عدد من الصور التذكارية.