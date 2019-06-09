شيخ الأزهر يحسم أمر الجن وتلبسه ويوضح سُبل التحصين منه

القاهرة(صدى):

حسم شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، الجدل حول تلبس الجن بالإنسان، مؤكدًا أنها أمور جميعها تتعلق بالشعوذة والكذب للحصول على الأموال.

ولفت إلى أن القنوات التلفزيونية الفضائية باتت تجري وراء الأموال فقط؛ لذلك تسعة للانتفاع من خلال السحر والشعوذة، فأصبحت فلسفة المال هي التي تتحكم في الجميع، مضيفا : ” فكيف تتوقع لأمة يسود فيها إعلام كهذا إلا أن ينتحر صغارها بالحوت الأزرق ” .

وتابع : ” الجن ليس لهم سلطان على عباد الله الصالحين؛ ولذلك يجب على المؤمن ألا يخشى الجن أبدًا، بل المؤمن باستطاعته أن يقهر الجن بالأذكار، ولا يستطيعون أن يخترقوه، لا من قريب ولا من بعيد؛ ولذلك هم يستضعفون الإنسان الضعيف فقط ” .

وأشار إلى أن القرآن الكريم أخبر عن كائنات اسمها الجن، لها مواصفات، ومن هنا وجب الإيمان بوجودهم حسب القدر الذي بينه القرآن.

وشدد على أن السبيل الوحيد للتحصين من الجن هو الدعاء، والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالأذكار، وكثرة التعوذ من شر الجن، ومن شر الإنس أيضًا فقال الله تعالى { وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ}.