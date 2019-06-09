الفنانة صفاء سلطان تلتحق بمستشفى الفنانات بعد إصابتها بإلتهاب في الكبد

أميرة خالد(صدى):

أكد شقيق النجمة صفاء سلطان، أن الفنانة لا تزال على سرير الشفاء، منذ نحو يومين، إثر معاناتها من إلتهاب في الكبد، ومشيراً إلى أنها لن تغادر المستشفى حتى يتم الاطمئنان على حالتها الصحية بشكل كامل.

وئكر شقيقها سلطان أن الفنانة صفاء تعرضت لألم في الخصر، قبل عيد الفطر المبارك بيوم إلى ألم في الخاصرة، حيث تم استدعاء الطبيب ومنحها المسكنات، لكنها لم تتحسن طيلة أيام العيد، وازدادت حدة الألم، الأمر الذي دفع عائلتها إلى نقلها لمستشفى المواساة بالعاصمة السورية دمشق.

وأوضح شقيقها أن الفنانة الشابة، مُصابة بالتهاب في الكبد، الأمر الذي استدعى إجراء تحاليل وصور بانتظار صدور نتائجها، والتعرف على أسباب الإلتهاب وعلاجه والاطمئنان على صحة الفنانة صفاء، فيما طالب نشطاء التواصل الاجتماعي، بعدم الحديث عن مرض شقيقته لحين معرفة نتائج التحاليل.

الجدير بالذكر أن الفنانة صفاء، ظهرت خلال الموسم الدرامي الماضي بمسلسل حرملك، وكذلك بمسلسل ” بقعة ضوء 14 ” ، كما ظهرت كمقدمة برامج طيلة أيام شهر رمضان المبارك عبر برنامجها المباشر ” سهار مع ستار ” .