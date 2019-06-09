محكمة تركية تبرئ داعشياً يدعو الأتراك للأنضمام إلى التنظيم الإرهابي

أنقرة(صدى):

أقرت محكمة تركية، ببراءة متشدداً مُتهم مرتين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، بحجة أن ما قام به المتهم من دعاية للإنضمام إلى التنظيم يأتي تحت مظلة (حرية التعبير)، على الرغم من وجود وثائق رسمية تفيد بأنه جزءاً من خلية متشددة.

وكشف مركز ” نورديك مونيتور ” ، لرصد التطرف والإرهاب والجريمة، عن أن محكمة تركية برأت كوشكون ديمير (27 عاماً) بعد توجيه اتهامين له بالانتماء إلى تنظيم ” داعش ” ، على الرغم من وجود وثائق رسمية تفيد بأن ديمير كان جزءاً من خلية متشددة، وقد ساعد العديد من الأتراك على الانضمام إلى ” داعش ” و ” القاعدة ” وجماعات مسلحة متطرفة أخرى في العراق وسوريا.

ووجد المحققون أن ديمير كان على اتصال مع متشدد تركي آخر يدعى ” أبو بكر ” ، الذي تقول السلطات التركية إنه العقل المدبر لهجمات شنها تنظيم ” داعش ” داخل تركيا.

وفي شهادته أمام المحكمة في 30 مايو 2018، اعترف ديمير بنشر الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصالح ” داعش ” ، ودافع عن موقفه، بأنه يسعي للإطاحة بالنظام العلماني في تركيا.

وعلى الرغم من تبرئته، إلا أن ديمير لا يزال رهن الاحتجاز من قبل المحكمة، إلى حين صدور قرار نهائي بحقه.