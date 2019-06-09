اتحاد القدم يحدد عدد المحترفين وفترات التسجيل للموسم المقبل

طلال الغامدي(صدى):

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدد اللاعبين المحترفين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتقرير المرفوع من اللجنة المؤقته لدراسة أوضاع اللاعبين الأجانب والمواليد والتي ضمت ممثلين من لجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين واللجنة الفنية ولجنة المسابقات واللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وممثل لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، الدراسة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب والمواليد الأندية الدوري السعودي للمحترفين (الدرجة الممتازة) وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين وأندية الدرجة الثانية وفقا لما يلي:

1. الدوري السعودي للمحترفين (الدرجة الممتازة): عدد اللاعبين الأجانب 7 عدد اللاعبين المواليد 1

2. دوري الأمير محمد بن سلمان الأندية الدرجة الأولى للمحترفين: عدد اللاعبين الأجانب 4 عدد اللاعبين المواليد 1

3 دوري الدرجة الثانية: عدد اللاعبين الأجانب 2 عدد اللاعبين المواليد 2

كما اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى الصيفية) يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 وتستمر حتى يوم السبت 31 أغسطس 2019، وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الثانية (الشتوية) يوم الأربعاء 1 يناير 2020 وتستمر حتى يوم الجمعة 31 يناير 2020.