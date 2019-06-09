نايف الحربي: لدينا 35 ألف متسول دخلهم يصل 6 ملايين ريال بالشهر
كشف الكاتب الصحفي نايف الحربي، أن المملكة بها 35 ألف متوسل ، ويصل دخلهم الشهري 6 ملايين ريال.
واستنكر” الحربي” في حوار مع قناة ” الإخبارية ” ، تلك الظاهرة رغم أنه بات هناك وعي أكثر لدى المواطنين، لافتًا إلى أن هناك خلايا متسولة تستغل طيبة المواطنين؛ لمصلحة الطامعين في المملكة.
وأضح “الحربي” إنه من بين الـ 35 ألف متسولا يوجد من بينهم 90% غير سعوديين ، و8% فقط من المملكة.
abdul[ عدد التعليقات: 1753 ] نشر منذ 15 دقيقة
٣٥ الف متسوّل…… ٦ ملاين ريال شهري…… ٨% سعوديون……. ٩٠% غير سعوديين…….. (٢% الله اعلم. ممكن بدون). يا اخ نايف الحربي… اعطاء الارقام والنِّسب المؤوية جزافا بدون ذكر مصدر تلك الارقام لم تعد مقبولة الا عند الاميين. فعليك ان تدلنا الي المصدر الرسمي الذي اقتبست منه تلك البيانات.