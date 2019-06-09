نايف الحربي: لدينا 35 ألف متسول دخلهم يصل 6 ملايين ريال بالشهر

حمود العنزي(صدى):

كشف الكاتب الصحفي نايف الحربي، أن المملكة بها 35 ألف متوسل ، ويصل دخلهم الشهري 6 ملايين ريال.

واستنكر” الحربي” في حوار مع قناة ” الإخبارية ” ، تلك الظاهرة رغم أنه بات هناك وعي أكثر لدى المواطنين، لافتًا إلى أن هناك خلايا متسولة تستغل طيبة المواطنين؛ لمصلحة الطامعين في المملكة.

وأضح “الحربي” إنه من بين الـ 35 ألف متسولا يوجد من بينهم 90% غير سعوديين ، و8% فقط من المملكة.