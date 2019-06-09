” الكويت ” تحدد أوقات دفن الجنائز لمواجهة الحرارة العالية

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تحديد أوقات دفن الجنائز خلال فصل الصيف؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في الأيام الحالية.

وقررت بلدية الكويت وفقًا لبيان رسمي لها، تحديد أوقات دفن الجنائز، في الساعة التاسعة صباحًا وبعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء فقط.

ومن جانبه، أكد فيصل العوضي مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت، أن هذا القرار جاء حرصًا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

كما أشار ” العوضي ” إلى أن إدارة شؤون الجنائز قامت بتوفير جميع ما يلزم من إضاءة كافية ليلًا خاصة عند صالات التعزية ومواقف السيارات المحيطة بها؛ لإتمام عملية الدفن.

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