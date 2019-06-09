بالفيديو.. لحظة إنقاذ سيارة عالقة في شاطئ العقيق بالعزيزية

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، من إخراج سيارة عالقة في شاطئ العقيق بالعزيزية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت جمعية غوث، أنها تلقت بلاغ عن سيارة عالقة في شاطئ العقيق بالعزيزية في المنطقة الشرقية، وعلى الفور انطلقت الفرق وتم إخراج السيارة ولله الحمد.

ونشرت الجمعية مقطع فيديو يكشف لحظات إخراج السيارة العالقة من الشاطيء، بمساعدة فريق إنقاذ غوث وسط الظلام.

اقرأ أيضًا: