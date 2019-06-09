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بالفيديو.. وصلة رقص لابنة شيرين عبد الوهاب على ” زمان “

بالفيديو.. وصلة رقص لابنة شيرين عبد الوهاب على ” زمان “
القاهرة(صدى):

دخلت مريم محمد مصطفى، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في وصلة رقص على أغنية والدتها ” زمان ” .

ونشرت شيرين، مقطع فيديو لابنتها وهي ترقص بفستان أسود على الأغنية، معلقة ” أميرتي ” .

في سياق آخر، كانت شيرين قد طرحت أغنية ” يابتفكر يا بتحس ” الخاصة بمسلسل ” خمسة ونص ” ، وقبلها كليب ” حبه جنة ” والذي شاركها فيه زوجها الملحن حسام حبيب.

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My princess ♥️ #Zaman

A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12568 ] نشر منذ 1 ساعة

الأم مـــــدرسة.
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وفيه مسل عندكو بيؤول: إبن الوز عوام.
ومثل ثاني يقول: إقلب الجرة ع فمها تطلع البنت لأمها.

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