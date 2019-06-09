بالفيديو.. وصلة رقص لابنة شيرين عبد الوهاب على ” زمان “

القاهرة(صدى):

دخلت مريم محمد مصطفى، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في وصلة رقص على أغنية والدتها ” زمان ” .

ونشرت شيرين، مقطع فيديو لابنتها وهي ترقص بفستان أسود على الأغنية، معلقة ” أميرتي ” .

في سياق آخر، كانت شيرين قد طرحت أغنية ” يابتفكر يا بتحس ” الخاصة بمسلسل ” خمسة ونص ” ، وقبلها كليب ” حبه جنة ” والذي شاركها فيه زوجها الملحن حسام حبيب.