أنمار الحائلي أول المتقدمين لانتخابات الرئاسة في نادي الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

قدم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق رسميًا ملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة للنادي ليكون بذلك أول المتقدمين إلى اللجان لتقديم أوراق ترشحه.

أصبح أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق أول المتقدمين في انتخابات رئاسة النادي 2019، حيث قدم ملفه عقب بدء استقبال طلبات المترشحين وتسجيل الناخبين لرئاسة وعضوية مجالسها والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبدأت اللجان المكلفة من الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد بتلقي طلبات المترشحين وتسجيل الناخبين على أن يغلق باب الترشيح يوم الثلاثاء القادم .

وسيتم بعدها فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين خلال يومي الأربعاء والخميس.