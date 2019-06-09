وزير لبناني يتحدث عن العمالة السعودية.. وعبدالرحمن بن مساعد يلقنه درسا

حمود العنزي(صدى):

رد الأمير محمد الرحمن بن مساعد، على تصريحات جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني التي تحدث خلالها عن العمالة السعودية في لبنان ضمن ملف العمالة الأجنبية.

واستنكر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من تغريدة وزير الخارجية اللبناني، قائلًا ” مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب الـ200 ألف ” .

ولم تغضب تغريدة جبران باسيل الأمير عبدالرحمن بن مساعد فقط، بل أثارت الجدل بين المتابعين الذين عبروا عن غضبهم من هذه التصريحات الطائشة، ومن بينهم منذر آل الشيخ مبارك الذي سخر من التغريدة.

وقال منذر ردًا على الوزير اللبناني بطريقة ساخرة ” دون ضحك، عمالة سائبة سعودية في لبنان!! هناك٥٠٠ ألف سعودي يعملون في لبنان ولا تنسى ضخ أربعة مليارات دولار من الحكومة التي أنت بها في جيش السعودية ولا تنسى ضخ مليار دولار من لبنان قبل أشهر لدعم الريال السعودي! ولاتنسى ٧٥مليار صرفتها لبنان خلال السنوات الأخيرة على الخزينة السعودية ” .

نشر جبران باسيل تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا ” من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أميركية فاللبناني قبل الكل ” .