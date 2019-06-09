البلطجة تغزو تركيا.. اعتداء رجال على سائحتين بطريقة مروعة (فيديو)

أنقرة(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع تركيا لحظة اعتداء عدد من الأشخاص على سائحتين يقال أنهما يحملان جنسية عربية.

ونشرت وسائل الإعلام التركية الفيديو للحظة مطاردة الشباب للسائحتين، حيث قام أحد المهاجمين بصفع واحدة وضرب أخر الفتاة الثانية بطريقة مروعة في زجاج المحلات.

تجدر الإشارة إلى أن امتلأت شوارع تركيا خلال الفترة الماضية بالبلطجية حيث تكررت واقعة الاعتداءات خاصة على السائحين الخلايجة.