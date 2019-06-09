إمارة نجران: إعادة الكهرباء لجميع المشتركين

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة نجران، اليوم الأحد، عن عودة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين و المتأثرين من الانقطاع الطارئ في نجران.

ويذكر أن أمير منطقة نجران، قد أجرى اتصالاً هاتفيًا بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء : تم -بحمد الله- إنهاء عمليات إعادة الخدمة الكهربائية لكافة المشتركين الكرام في نجران، و تستمر أعمال المتابعة للشبكة للوصول إلى الاستقرار الكامل وموثوقية الخدمة.