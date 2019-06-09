5 ملايين زائر لفاعليات ” موسم العيد ” ..ونصف مليون عيديات

عادل الحربي(صدى):

كشف موسم العيد أحد المواسم الترفيهية في المملكة، عن عدد زيارات فعالياته خلال موسم عيد الفطر 2019 والمحدد بـ5 أيام، في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الحساب الرسمي لـ ” موسم العيد ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن أكثر من 5 ملايين زائر عاشوا أجواء البهجة والسعادة خلال عيد الفطر 2019، من خلال حضور 350 فعالية ترفيهية متنوعة.

وأوضح أن الفعاليات شملت 90 مدينة في المملكة، وقُدم خلالها 900 عرض ترفيهي مع توزيع نصف مليون ريال عيديات على الزائرين، بالإضافة إلى إنتاج 4 أغاني جديدة للعيد.

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