المرور: شروط الانتقال من مسار إلى آخر على الطريق

علي القحطاني(صدى):

أكد المرور أن هناك بعض الشروط الواجب التركيز عليها قبل انتقال من مسار إلى مسار آخر على الطريق؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع و منعًا لوقوع حوادث.

وقال المرور عبر حسابه على ” تويتر ” أنه يجب التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، مع إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ.

وأضاف المرور : كما يجب التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.