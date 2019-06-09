المرور: شروط الانتقال من مسار إلى آخر على الطريق
أكد المرور أن هناك بعض الشروط الواجب التركيز عليها قبل انتقال من مسار إلى مسار آخر على الطريق؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع و منعًا لوقوع حوادث.
وقال المرور عبر حسابه على ” تويتر ” أنه يجب التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، مع إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ.
وأضاف المرور : كما يجب التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب