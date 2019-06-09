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    يونيو

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المرور: شروط الانتقال من مسار إلى آخر على الطريق

المرور: شروط الانتقال من مسار إلى آخر على الطريق
علي القحطاني(صدى):

أكد المرور أن هناك بعض الشروط الواجب التركيز عليها قبل انتقال من مسار إلى مسار آخر على الطريق؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع و منعًا لوقوع حوادث.

وقال المرور عبر حسابه على ” تويتر ” أنه يجب التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، مع إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ.

وأضاف المرور : كما يجب التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.


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