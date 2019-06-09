قبل إيداع الدفعة الـ19 بساعات.. حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على الدعم

حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم المقدم من البرنامج، وذلك قبل ساعات من إيداع الدفعة الـ19 في حسابات المستفيدين.

وقال حساب المواطن: إن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم، و في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

يشار إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط هنــــــــا ..

ويتبقى ساعات قليلة على إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.