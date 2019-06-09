عادة غير مرغوب فيها تؤدي لخفض الوزن

واشنطن(صدى):

أكدت دراسة حديثة أن الحرص على قياس الوزن يوميا يؤدي إلى تجنب الزيادة بل وخفض الوزن أيضا .

وقالت الدراسة الإمريكية التي نشرت في دورية ” أوبيسيتي ” ، إن المشاركين في الدراسة الذين فحصوا أوزانهم يوميا وتابعوا تغيرها حافظوا على ثباتها أو قللوها، مقارنة بمن لم يلتزموا بذلك فزادت أوزانهم بمتوسط 2.7 كيلوغرام.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن القياس اليومي للوزن أمر غير محبب وغير مرغوب فيه إلا أنه بالفعل جعل من يعانون من السمنة بخفضون وزنهم.

ولفتت إلى أن رؤية الأشخاص لأوزانهم على الميزا ن تدفعهم إلى اتخاذ اختيارات صحية مما أدى لخسارتهم بعض الوزن”.