طبيبتان سعوديتان في مستشفى الولادة تنقذان مريضًا من جلطة قلبية

سالم المطيري(صدى):

نجحت طبيبتان سعوديتان في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في إنقاذ مريضًا من جلطة قلبية.

وتفصيلًا، صرَّحت الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أن المريض كان قد وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة برفقة ذويه، كونه أقرب مستشفى، حيث كان في حالة طبية طارئة.

و باشرت الطبيبتان، الحالة الصحية للمريض وإجراء الفحوصات الطبية، إذ أظهرت وجود ارتفاع بضغط الدم، مع أعراض جلطة.

واتخذتا الإجراءات الطبية اللازمة حتى تجاوز الأزمة الصحية، وتم تحويله عبر النقل الإسعافي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.