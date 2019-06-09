إحالة 90 ضابطًا في جهاز الامني والمخابرات السودانية إلى التقاعد

الخرطوم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن إحالة أكثر من 90 ضابطًا في جهاز الأمن والمخابرات بالسودان إلى التقاعد.

ميدانيًا، فقد كان اليوم الأحد هو أول يوم للعصيان المدني والذي انتهى بطوابير طويلة على الخبز والوقود، ومقتل 4 أشخاص في مواجهات، وسط تضارب كبير بشأن نسبة الإقبال على دعوة تجمع المهنيين السودانيين للإضراب.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، عن نجاح العصيان بنسبة مئة في المئة، حيث نشر تجمع المهنيين على صفحته في فيسبوك صورا تظهر الشوارع خالية والمحلات مقفلة والمرافق الحكومية معطلة.

وعلى الصعيد الأمني، شهدت أم درمان والخرطوم مواجهات أدت إلى قتل أربعة أشخاص على، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة 11 شخصا بأعمال طعن وذبح نفذتها مجموعات متفلتة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

سياسيًا، تستمر الجهود السياسية لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار من خلال إعداد خطة جديدة بتنسيق بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الايغاد وممثل رئيس الوزراء الاثيوبي، وسط استعداد معلن من المجلس العسكري للتفاوض مجددا دون اشتراطات من قوى إعلان الحرية والتغيير.