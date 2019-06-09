صور.. مسابقة حمل الزوجات والجري بهن في روسيا
شارك العديد من الأزواج الروسيين في مسابقة حمل الزوجات على الأكتاف، صباح اليوم الأحد، في مدينة كراسنويارسك الروسية.
وتتمثل مسابقة حمل الزوجات التي تم تنظيمها ضمن مهرجان ” يوم المدينة ” في روسيا، في اجتياز المشاركون مسافة تزيد عن 500 متر عبر مستنقعات تتخللها عوائق مائية وهم يحملون زوجاتهم، بشرط ألا يقل وزن الزوجة عن 50 كيلو جرامًا.
ورصدت عدة صور تابعة لوكالة ” رويترز ” لحظة السباق، إذ ظهر خلالها مجموعة من الأزواج يحملون زوجاتهم على أكتافهم ويعبرون العوائق المائية والعقبات المتمثلة في إطارات سيارات.
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