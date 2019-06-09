صور.. مسابقة حمل الزوجات والجري بهن في روسيا

موسكو(صدى):

شارك العديد من الأزواج الروسيين في مسابقة حمل الزوجات على الأكتاف، صباح اليوم الأحد، في مدينة كراسنويارسك الروسية.

وتتمثل مسابقة حمل الزوجات التي تم تنظيمها ضمن مهرجان ” يوم المدينة ” في روسيا، في اجتياز المشاركون مسافة تزيد عن 500 متر عبر مستنقعات تتخللها عوائق مائية وهم يحملون زوجاتهم، بشرط ألا يقل وزن الزوجة عن 50 كيلو جرامًا.

ورصدت عدة صور تابعة لوكالة ” رويترز ” لحظة السباق، إذ ظهر خلالها مجموعة من الأزواج يحملون زوجاتهم على أكتافهم ويعبرون العوائق المائية والعقبات المتمثلة في إطارات سيارات.