مقاتلات التحالف تقتل وتصيب العشرات من الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تمكنت غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، من قتل وجرح عشرات الحوثيين، ودُمرت آليات قتالية التابعة لهم، اليوم الأحد، في، شمالي محافظة حجة شمالي غربي البلاد.

وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف، استهدفت بثلاث غارات جوية، مواقع للمليشيا، أحدها مخزن أسلحة، جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس، مضيفة أن الغارات أدت إلى تدمير المخزن، وتكبيد المليشيا عدداً من القتلى والجرحى.

ونفذت مقاتلات التحالف غارات جوية مماثلة، اليوم استهدفت بها تجمعات المليشيا، غربي مديرية حرض، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عيار 14.5.