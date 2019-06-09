عائلة ” موراتا ” تتعرض لهجوم مسلح

ماجد محمد(صدى):

اقتحم عدد من الأشخاص المجهولين، منزل عائلة ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني، وذلك أثناء مباراة المنتخب الإسباني في جزر فارو.

وأسفرت عملية الاقتحام عن سرقة مقتنيات ثمينة من منزل ” موراتا ” بينها مجوهرات وساعات فاخرة، فبينما يحتفل بفوزه تعرض منزله الواقع في منطقة قريبة من مدريد إلى السرقة.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية، أن زوجة موراتا وولديه التوأم والخادمة كانوا في المنزل أثناء اقتحام المجهولين، ليمروا بلحظات مروعة وصادمة، لافتة إلى عدم وجود إصابات.

وفاز المنتخب الإسباني على منتخب جزر فارو بـ4 أهداف مقابل هدف واحد، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا لكرة القدم ” يورو 2020 ” .