” الداخلية ” توضح عقوبة انتهاك الأعراض بالتصوير والتهديد بالنشر

علي القحطاني(صدى):

أوضح الحساب الرسمي الخاص بتطبيق كلنا أمن لخدمة البلاغات الأمنية، أن انتهاك الأعراض بالتصوير من جرائم الابتزاز، ويعد نشرها أو التهديد بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية.

وقال التطبيق إنه يمكن التبليغ عن هذه الجرائم عبر تطبيق ” كلنا أمن ” من خلال اختيار ” الدوريات ” .

وأضاف أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا يعد جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة مالية 500 ألف ريال