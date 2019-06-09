قطر فشلت في حل أزمتها.. وتتوسط في أزمة إيران

طلال الضوي(صدى):

في مشهد مثير للسخرية، تواصل قطر تدخلها لكسب ثقة إيران والارتماء في أحضانها من خلال محاولات بائسة.

وعلى الرغم من فشل قطر في حل أزمتها مع الرباعي العربي، على مدار عامين إلا أنها تسعى لحل أزمة إيران مع أمريكا.

وفي هذا الصدد خرجت قطر بقيادة أميرها المدلل تميم، اليوم الأحد، لتقول إنها تأمل في لقاء مباشر بين إيران وأمريكا لإنهاء التصعيد فيما بينهما.

وأثارت تصريحات قطر سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أنه من الأولى أن تجد لأزمتها حل بدًلا من المكوث أسفل أقدام النظام الإيراني.