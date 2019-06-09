الجوازات: تأكد من وثائقك الرسمية قبل السفر

عادل الحربي(صدى):

نبهت المديرية العامة للجوازات، المواطنين بضرورة التأكد من سلامة وثائق السفر حيث أن ذلك يحمي أصحابها من المساءلة.

وأشارت إلى أنه على المسافر التأكد من الهوية الوطنية بالقول: عند رغبتك في السفر لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الهوية الوطنية تأكد أن بيانات الهوية مقروءة وصورة صاحب الهوية واضحة، وأن يكون متبقي على انتهاء الصلاحية أكثر من ثلاثة أشهر وإصدار تصاريح السفر اللازمة وأن تكون خالية من التلف.

كما نبهت بضرورة التأكد من جواز السفر بالقول: أن تكون بيانات الجواز مقروءة والصورة واضحة، تبقى على إنتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول االأخرى .

وكذلك التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر لها في حال تتطلب تأشيرة الدخول، إصدار تصاريح السفر اللازمة، وأن تكون خالية من التلف.