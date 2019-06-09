مستشفى القريات العام يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

سعيد العجل(صدى):

أقام مستشفى القريات العام صباح الأحد حفل معايدة لمنسوبي صحة القريات احتفالاً بعيد الفطر المبارك بحضور مدير المشتسفى ورؤساء الاقسام وعدد من الموظفين والإداريين والكوادر الطبية والفنية ، وقد تبادل الجميع خلاله التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة ،ويهدف إقامة حفل المعايدة إلى تعزيز روح المحبة وتقوية روابط الأخوة والتواصل بين منسوبي المستشفى مما ينعكس إيجابياً علي أدائهم،داعين المولى عز وجل أن يعيدة علينا وعلى بلادنا وجميع المسلمين باليمن والخير والبركات ،كما تم تقديم الشكر للعاملين في الإجازة لما قدموه من جهود وخدمات للمرضى.