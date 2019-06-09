رد صارم من الأمير سطام بن خالد على محام طالب بإسقاط الولاية

علي القحطاني(صدى):

أثار محامي سعودي جدلًا كبيرًا بعد أن غرد في ذكرى مرور عام على السماح للمرأة بالقيادة في المملكة .

وقال المحامي في تغريدة عبر حسابه على ” تويتر ” : ” إن شاء الله ستسقط ما تسمى بالولاية على المرأة وستسقط معها الأوهام التي روج لها الغلاة ” ، في إشارة إلى عدم تمكن المرأة السعودية من السفر والسكن بشكل مستقل والعمل دون موافقة ولي أمر رجل قد يكون الأب أو الزوج أو الأخ وحتى الابن ” .

وفي هذا الصدد رد الأمير في الديوان الملكي سطام بن خالد آل سعود قائلا : ” أولامن يقرر هذه القرارات هم ولاة الأمر بما يتناسب مع المرحلة والوضع الداخلي، ثانيًا ربط كل شيء بالغلو والصحوة هذا قمة الجهل وخاصة أن من ينادي بذلك كأنه يتهم ولاة الأمر السابقين والآن بالغلو أو الضعف، ثالثًا أكثر من روج لتلك الأمور هم عملاء السفارات ومتطرفو النسويات والمحامون السفهاء ” .