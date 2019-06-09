بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مازالت السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.

كما توقعت أنه لا يستبعد تأثيرها على الاجزاء الساحلية منها، وتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة ، حائل والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الاحمر في حين يبقى الطقس حار الى شديد الحرارة على شرق واجزاء من غرب المملكة .