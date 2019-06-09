إمارة مكة: سيتم إغلاق الطرق حول أبحر والواجهة البحرية في هذه الفترة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أنه سيتم إغلاق الطرق حول أبحر والواجهة البحرية من الساعة 4 مساءً حتى 2 صباحًا.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه سيتم إغلاق الطرق حول أبحر والواجهة خلال فترة مهرجان موسم جدة من 8 يونيو – 18 يوليو.

وانطلقت أمس فعاليات الهيئة العامة للترفيه، وذلك ضمن ” موسم جدة ” ، وتضم 30 فعالية تحتضنها عروس البحر الأحمر، تناسب كافة الفئات العمرية، وتستمر إلى 18 يوليو في خمس وجهات رئيسة داخل المدينة.